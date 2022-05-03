大灣區跨境理財實戰篇　 逐一拆解開戶、匯款及投資痛點

推出至今逾半年的「跨境理財通」（下稱理財通）是首個專為個人投資者而設的互聯互通機制，讓兩地居民通過閉環式資金管道，投資對方市場銷售的理財產品。自開通後參與人數及匯款金額穩步上升。由於理財通始終是一項新試點，加上受疫情所影響，不少有意參與理財通的投資者，對踏出跨境投資的第一步仍有不少考慮。本篇將拆解開戶、匯款及投資的常見「痛點」，並分享應對方案。



遙距開立海外戶口 專業跨境理財團隊支援



開戶是參與理財通的第一步，亦是十分重要的一步， 因為客戶在任何時候只可開立一個跨境理財通戶口。因此開戶是不少客戶遇到的首要「痛點」。滙豐一項跨境理財調查反映，客戶普遍在跨境開戶時遇到阻礙。以理財通為例，由於資金閉環流動，北向通客戶必須擁有內地夥伴銀行的合資格帳戶，但現時受疫情影響，港人難以親自北上開戶。



針對開戶「痛點」，擁有在岸和離岸中國業務的大型國際銀行就能提供彈性服務，方便客戶開立跨境理財帳戶。以滙豐為例，如香港客戶持有於大灣區9市開立的滙豐中國的人民幣一類結算戶口，即可透過網上申請滙豐中國「北向通服務」，指定作為理財通帳戶，毋須北上親臨分行辦理。至於其他客戶，滙豐旗下滙豐環球銀行服務中心可協助客戶遙距開立多個國家和地區的滙豐海外戶口，當中包括了滙豐中國，成功開立戶口後即可開展跨境投資計劃1。



客戶在部署時的另一「痛點」，是希望能有更清晰的跨境理財計劃指引及專業跨境理財團隊作出支援。滙豐作為大灣區內最大的外資銀行，有5,000名員工支援跨境理財的專業服務，客戶無論在分行網點或網上理財平台，均可獲得一站式的諮詢服務。另外，滙豐是大灣區內覆蓋最廣的國際銀行，現時於區內設約60間「大灣區理財通中心」，在未來恢復通關後，其完善的分行網絡可方便於內地工作或居住港人處理跨境理財事宜。



跨境匯款無限制 流動平台一站式管理



即使成功開戶，跨境匯款亦可能成為「痛點」。在上述調查中，一向習慣網上理財的「南向通」客戶，普遍關注流動理財平台是否支援跨境匯款及支付功能。



以往跨境匯款有一定限制及成本，例如透過電匯匯款，便需要支付手續費。同樣地，大型國際銀行能為客戶提供高性價比及方便的轉帳服務。以滙豐為例，指定客戶於滙豐香港及滙豐中國開立戶口後，可透過網上理財或手機App於兩個帳戶之間進行轉賬，除了不受時間限制，亦能節省電匯手續費等相關支出。

▲ 理財通客戶安坐家中，即可透過滙豐流動理財App瀏覽各項投資產品的相關資訊，以及作出投資指示。

精選跨境理財產品 助客戶把握先機

香港投資者特别關注內地投資產品的種類及客戶服務支援。鑑於不少投資者視跨境投資為分散風險的部署，所選擇內地夥伴銀行所提供的產品種類愈多元化愈好。滙豐的理財通服務提供多項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中允許的所有產品種類，相信可協助客戶把握理財通帶來的全新投資機遇。



線上平台服務無間斷 輕鬆預約視像會議



客戶服務支援方面，除了分行專業跨境理財團隊的服務，網上理財平台及流動理財App亦能在疫情期間提供無間斷服務。現時滙豐客戶安在家中，便能透過滙豐流動理財App的「在線通訊」功能隨時發送信息和與滙豐展開對話，以及安排各項理財投資計劃，當中包括瀏覽各項理財通產品的相關資訊，以及作出投資指示。滙豐客戶亦可透過App或於網上與客戶經理預約視像會議。



開戶匯款或存入資金 可享現金回贈



滙豐較其他國際銀行有更多內地業務發展經驗，同時具有國際化的投資理財管理經驗，配合滙豐中國於大灣區內的龐大服務網點，以及功能全面的網上理財平台，是投資者眼中領先的大灣區理財服務專家及最具優勢的大灣區國際銀行之一。



投資者如希望部署跨境投資兼賺獎賞，可留意滙豐最新開戶優惠。現時滙豐大灣區理財通人民幣儲蓄專戶客戶只需透過流動或網上理財，匯款達50萬元人民幣或以上至滙豐銀行（中國）有限公司（即滙豐大灣區理財通中國內地合作銀行）2，可享高達800港元／720元人民幣回贈。如理財通客戶首次開通滙豐香港卓越理財戶口，更可獲豁免滙豐香港卓越理財戶口首12個月低額結存服務費。3 4



註1：海外開戶申請須經由滙豐集團海外成員批核

註2：滙豐中國於內地註冊成立，並非《銀行業條例》（香港法例第155章）所定義的香港認可機構，不受香港金融管理局監管。滙豐中國不得在香港開展任何銀行業務或接受存款業務。在滙豐中國持有的任何存款不受香港的存款保障計劃保障。就理財通服務下與內地戶口進行的交易將受內地有關當局制定的適用規定所保障。

註3 : 投資涉及風險。以上優惠至2022年6月30日，並受條款及細則約束。

註4 :貨幣兌換風險 － 外幣和人民幣產品的價值需承受因匯率波動而產生的風險。倘若你選擇將產品所支付的外幣和人民幣兌換為其他貨幣時的匯率較當初兌換外幣和人民幣時的匯率為差，則可能會因而蒙受本金／投資損失。



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（特約）