【愛爾蘭移民全面睇】愛爾蘭升學移民一條龍　部署子女教育銜接起跑線

香港移民潮持續，不少家庭對於移民地點的考量，取決於子女的教育及就業環境。英國以外，被公認為全球教育領袖之一的愛爾蘭，亦是歐洲留學的好去處。當地學生在經濟合作與發展組織（OECD）的國際學生評估計劃（PISA）等國際學術排名中名列前茅，尤其愛爾蘭的學習語境及教育制度與香港相通，推崇STEM教育，學生升學能銜接當地及英國的大學學位，有利未來投身高新科技企業。以下將介紹愛爾蘭的教育優勢、升學銜接、就業機遇，為家長部署愛爾蘭升學移民一條龍。



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教育體系三部曲 銜接香港英國課程



愛爾蘭與英國相鄰，其教育制度及學習環境深受英國影響，跟港人熟悉的英式教育類同，學制採用6年小學、6年中學及4年大學共三個階段，提倡文化、藝術及體育等多元教學，近年更積極推廣STEM教育（科學、科技、工程和數學），在生命科學、資訊技術、經濟管理、語言文學取得高學術水平，成為培育科技和金融人才的搖籃。

▲ 愛爾蘭的學前教育及中小學注重在精神、藝術及體魄鍛煉上支援兒童發展。

愛爾蘭學前教育及小學注重學生在精神、道德、認知、情感、想像、審美、社交等全方位發展，達至才學兼備；中學則提供廣泛而均衡的教育，配以考試及實踐課程等評估學生成績，促成學生就業或繼續升學。其中高中設有「過渡年」，由學校設計及安排一年非正式課程，沒有正式的考試，讓學生透過工作經驗接受教育和培訓。當地政府資助的公立學校和私立學校，全年均接受入學申請，錄取來自20多國的學生，部分名校包括聖格倫巴中學、黑石中學、亞歷山德拉中學、國王醫院中學及都柏林國際學校。

▲ 香港的DSE文憑試受愛爾蘭高等學府認可，取得44333成績已達當地大學的一般入學要求。

愛爾蘭高等教育則主要由國立大學、理工學院以及獨立私營學院組成。7所國立大學包括都柏林聖三一大學、愛爾蘭國立大學、利默里克大學、都柏林城市大學、愛爾蘭國立大學高威分校、科克大學和梅努斯大學，而理工學院則有著名的理工大學（TUs）和理工學院（ITs）等，由教育和技術署負責監管，頒發證書、文憑和學位。在升學銜接方面，國際學生可通過GCSE和IB文憑申請高等教育學府；香港的DSE文憑試亦受愛爾蘭高等學府認可，取得44333成績已達當地大學的一般入學要求；假如在愛爾蘭就學獲得H1、H2、H2、H2、H3、H3等級的畢業證書，亦能達至英國大學的最低錄取等級。

▲ 成立於1592年的都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）為愛爾蘭熱門學校之一。

另外，愛爾蘭學費預算亦較英國低，主要受惠於當地政府為6至15歲學童提供10年免費教育。如果子女在升讀大學前已經入籍愛爾蘭，更可以享有學費減免優惠（Ireland free fee initiative）*，符合特定申請要求的大學生每年只需支付3,000歐元學費，或獲得接近50%的學費折扣。故愛爾蘭深受海外移民家長及學生歡迎。



預視創科就業前景 考慮投資移民計劃



隨着愛爾蘭成為「歐洲新金融中心」和「歐洲矽谷」，亦是歐盟及世界貿易組織和聯合國成員，當地7大行業快速成長，包括資訊技術服務、會計和審計、創新和知識產權企業、環保行業、商業和金融服務、醫療製藥、食品與酒廠行業。許多世界一流集團及創新科技企業在當地設立機構，廣納人才，對醫療健康、社會工作、電腦、工程、會計、動畫和遊戲設計等專業人士需求大增，經愛爾蘭STEM教育畢業的學生，普遍更能適應豐富的就業市場。



家長如欲為子女提供優質的升學路途及就業保障，可以通過愛爾蘭投資移民計劃（Immigrant Investor Programme，簡稱IIP）申請移民。只要一人申請，全家可於短期内獲取Stamp-4簽證，取得愛爾蘭永居身份，包括子女。子女在當地居住或讀書滿5年後，到了18歲更可獨立申請成爲公民，無需跟隨父母；而父母僅需在首5年每年在愛爾蘭停留1天即可保留永居身份；加上IIP的申請與審批簡易，經4至6個月的批核期即可舉家移民，「先獲批、後投資」亦為投資者降低成本風險，非常適合香港家庭的實際需要。愛爾蘭房地產開發商Bartra因應IIP推出符合該計劃的投資項目，投資者可合法投資Bartra在當地的公共房屋和療養院項目#，不但審批率、續批率和還款率均達100%，而且還是百分百保本，投資療養院項目5年期還有共20萬歐元利息收取！



*參與計劃的學生需為歐盟成員國、《歐洲經濟區協定》締約國、瑞士聯邦或英國公民。

#Bartra的公共房屋項目與當地政府簽署25年長期租賃協議，獲政府補貼市價95%租金，穩健可靠。

移民是重大人生決定，事前要作多方考慮，經濟日報聯同Bartra Wealth Advisors在這一次的講座邀請了3位專家，就愛爾蘭移民政策、稅務安排、教育體制和投資前景等，為大家拆解移民愛爾蘭的各種迷思。



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（特約）