經典Breitling百年靈70周年　迎來絕色2022 Navitimer航空計時腕錶

在這個樣樣講求數碼化的世代，儘管智能手錶來勢洶洶，卻絲毫無損機械錶的地位，皆因箇中的細節和巧妙的設計，遠超越電子產品。就好像跨越半世紀的百年靈航空腕錶，一直深受航空業者，甚至時尚達人愛「戴」，即使已「年屆」70歲，風采依舊。適逢今年70周年，百年靈為大家迎來全新設計的2022 Navitimer航空計時腕錶系列，更以破格的色彩點綴錶盤，經典中不失時尚感，向這款傳奇的代表作致敬。

▲ 此為1954首款成為「航空業者和飛行員協會」AOPA官方時計的Navitimer。

紅到宇宙的代表之作



「Navitimer航空計時腕錶」是百年靈70 年來最具代表性之作。這款時計最初是專為飛行員設計的工具，在1952 年，當時的飛行員只能依靠駕駛艙的計時器，於是威利‧百年靈（Willy Breitling）便開發了一款設有環形飛行滑尺的計時腕錶，可讓飛行員進行各項必要飛行計算。兩年後，全球最大的飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA），宣布採用該設計作為其官方時計。更特意於12點鐘位置印上該協會的翼狀標誌，並巧妙地結合了導航（Navigation）和計時器（Timer）的縮寫，將之命名為「Navitimer」。

▲ 當年太空人史考特‧卡彭特（Scott Carpenter）便戴着Navitimer陪伴遊歷宇宙。

Navitimer甫一推出不但深受飛行員和飛機愛好者的喜愛，就連當時的名人如邁爾士‧戴維斯（Miles Davis）和塞吉‧甘斯布（Serge Gainsbourg）、 吉姆‧克拉克（Jim Clark）和格拉漢姆‧希爾（Graham Hill）等也是其「忠粉」。其魅力更擴大到宇宙，於1962年，Navitimer推出一款以24小時制的時計，太空人史考特‧卡彭特（Scott Carpenter）甚至佩戴它進行太空旅程，以區分日和夜。



向真正的飛行員手錶致敬



第一款Navitimer幾乎完全按照AOPA的規範設計和製造，錶盤上沒有百年靈的名稱或徽標。而且首款Navitimer只作小批量生產，據說當時只生產了100枚。在1955年末，Navitimer才正式公開發售，錶盤上終印上百年靈的名字和翅膀的標誌

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時至今日，適逢百年靈70周年，將Navitimer重新設計，推出全新Navitimer航空計時腕錶，當中保留了數個最知名的元素，包括錶款配備環形飛行滑尺、刻度時標、3個計時小錶盤和便於抓握的凹槽錶圈。除了精巧的工藝和設計，更添加了不少時尚元素，大玩色彩。新版錶盤主打藍色、綠色和鮭魚面等現代色調，有精鋼或18K紅金錶殼材質選擇，而錶帶則有半亮鱷魚皮或七排式金屬錶鏈，更有提供46、43或41毫米等多種尺寸，加上透明後底蓋，讓大家可以欣賞到瑞士官方天文台（COSC）認證百年靈自製01機芯的纖細設計。同時錶盤採用了第一代的AOPA翼狀標誌，加上百年靈的名字，重新勾起懷舊情懷，向這款真正的飛行員手錶致敬。



（特約）