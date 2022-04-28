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觀塘鴻圖工業大廈 883呎開價820萬

地產版 2022/04/28

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地址：觀塘鴻圖道80號鴻圖工業大廈7樓3室

面積：1,883平方呎

開價：820萬元

呎價：4,355元

賣點：鴻圖工業大廈為1幢樓高14層的工廈，樓齡39年，坐落於觀塘核心區，鄰近觀塘碼頭、港鐵觀塘站，周邊

...

欄名 : 拍賣行情

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