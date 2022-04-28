觀塘鴻圖工業大廈 883呎開價820萬 地產版 2022/04/28 分享： 分享： 地址：觀塘鴻圖道80號鴻圖工業大廈7樓3室 面積：1,883平方呎 開價：820萬元 呎價：4,355元 賣點：鴻圖工業大廈為1幢樓高14層的工廈，樓齡39年，坐落於觀塘核心區，鄰近觀塘碼頭、港鐵觀塘站，周邊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 油麻地德喜大廈地舖備閣樓洗手間 叫價750萬 2022/04/21 油麻地德喜大廈地舖備閣樓洗手間 叫價750萬 北角城市金庫地庫舖 開價42萬 2022/04/21 北角城市金庫地庫舖 開價42萬 紅磡恒山閣地下4516呎間隔方正 每呎叫價1.1萬 2022/04/21 紅磡恒山閣地下4516呎間隔方正 每呎叫價1.1萬 長沙灣天悅廣場1樓舖 每呎叫價1.2萬 2022/04/14 長沙灣天悅廣場1樓舖 每呎叫價1.2萬 荃灣永華工廈 實呎50叫價38萬 2022/04/14 荃灣永華工廈 實呎50叫價38萬 放盤 觀塘 apm