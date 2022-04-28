  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情+波叔Plan 新界3房升值之王

地產版 2022/04/28

分享：

分享：

自從疫情緩和，香港政府開始放寬社交距離限制，物業市場又活躍起來。疫情改變世界，在疫情期間工作會議只能以綫上形式舉行。

初初覺得很不習慣，無法面對面跟同事溝通，感覺始終有所欠缺，但隨着時間過去，大家又習慣

...

撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁

欄名 : 專家論市

最新專欄文章 更多

堅持一國兩制 香港才有優勢
2022/04/27
堅持一國兩制 香港才有優勢
後疫症年代 數據中心將成主流
2022/04/26
後疫症年代 數據中心將成主流
糢糊的清零政策 窒礙港樓發展
2022/04/26
糢糊的清零政策 窒礙港樓發展
房屋問題 仍是下屆政府重中之重
2022/04/25
房屋問題 仍是下屆政府重中之重
新特首 新房策 告別劏房有辦法
2022/04/21
新特首 新房策 告別劏房有辦法
在家工作 行政 世紀21 李峻銘 MONACO MONACO MARINE 二手市場 元朗 香港 啟德

上一篇文章

觀塘鴻圖工業大廈 883呎開價820萬

下一篇文章

屯門恒福花園 高層日照充裕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？