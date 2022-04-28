疫情+波叔Plan 新界3房升值之王

自從疫情緩和，香港政府開始放寬社交距離限制，物業市場又活躍起來。疫情改變世界，在疫情期間工作會議只能以綫上形式舉行。

初初覺得很不習慣，無法面對面跟同事溝通，感覺始終有所欠缺，但隨着時間過去，大家又習慣

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