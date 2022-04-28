疫情+波叔Plan 新界3房升值之王 地產版 2022/04/28 分享： 分享： 自從疫情緩和，香港政府開始放寬社交距離限制，物業市場又活躍起來。疫情改變世界，在疫情期間工作會議只能以綫上形式舉行。 初初覺得很不習慣，無法面對面跟同事溝通，感覺始終有所欠缺，但隨着時間過去，大家又習慣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 堅持一國兩制 香港才有優勢 2022/04/27 堅持一國兩制 香港才有優勢 後疫症年代 數據中心將成主流 2022/04/26 後疫症年代 數據中心將成主流 糢糊的清零政策 窒礙港樓發展 2022/04/26 糢糊的清零政策 窒礙港樓發展 房屋問題 仍是下屆政府重中之重 2022/04/25 房屋問題 仍是下屆政府重中之重 新特首 新房策 告別劏房有辦法 2022/04/21 新特首 新房策 告別劏房有辦法 在家工作 行政 世紀21 李峻銘 MONACO MONACO MARINE 二手市場 元朗 香港 啟德