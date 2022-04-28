小學老師跟三年級乙班說：「小明昨天上課不留心，我要求全班同學今天起不要跟他說話三天。」

被美國列入制裁名單的特首選舉參選人李家超，遭制裁令影響除了無法使用銀行服務外，日前為競選而開設的YouTube頻道，也因被指違反美國制裁相關政策而被封。

前者是懲罰，後者美其名為制裁（Sanction），但實質也是懲罰。

問題是，一國政府懲罰別國的權力何來？先說一國政府懲罰自己國內市民的權力，基本上是來自Utilitarianism Theory（功利主義），就是為社會大部分人的快樂，而犯罪導致社會不安者，便要接受懲罰，在這道德思想下，懲罰另一目的是引導犯罪者改過，再次融入社會大同快樂。

按此西方常用基本道德，懲罰權力只能應用於同一社會國家。

一國政府以制裁為名的懲罰，其實是變相攻擊別國的手段，不同國家有個別大同社會，箇中的功利平衡和懲罰權力，只能應用於該國之內。然而，一國政府利用其影響力來懲罰別國，實質沒有任何道德基礎，也難以分辨其背後目的，是為世界和平還是為該國謀取最大好處，當中包括金錢和權力。

毋須審判、毋須解釋，受罰者不能答辯也無權申訴，懲罰程度和時間也全由單方面決定，若這不是極權主義又是甚麼呢？

讓極權者來定錯對，是危險的事情。