一名「植物殺手」的改變

植物是上天給人類的一份禮物，植物的生命很奇妙，單單細賞由種子到茁壯過程所呈現的生命能量和力量，是一種欣悅的生命學習。植物對人類的益處太多了，綠化、淨化、美化、烹調，甚至養生。東方醫學裏，無論是中國醫學或印度阿育吠陀醫學，俱建基於良藥藏於大自然的概念，人體和大自然互為連繫。

以前忙到沒有心神種植，友儕間戲謔我為「植物殺手」、「摧花賊」，任何植物，即使最易種的仙人掌，也可在我手上斷魂，堪稱植物界「鬼見愁」。那時家裏用來點綴的，都是乾花和仿真盆栽，沒有生命的東西仿效有情之物，實則自欺欺人。後來視覺和心態轉變了，發現任何生命呈現在人間、動物，甚至植物中，只要有心細閱，都蘊藏上蒼給人類的信息、課題和啟發，於是扚起心肝，決心「改邪歸正」，洗脫「植物殺手」污名，慢慢虛心逐步學習。

家居露台建立了一個香草花園，種着我喜愛的香草，每朝澆水都跟它們逐一打個招呼，曾經看過西澳大學（UWA）演化生態學教授Monica Gagliano發表的一系列論文，她發現植物能通過根部感知水震動的聲音，有能力進行交流、學習和記憶，但現時對於植物是否有感覺和智慧，仍說法不一。

我有理無理，即管當植物能感知我的聲音所發出的震動頻率，每日俯身說點話，有時還會讚它們靚靚、叻叻，結果奇妙的事情發生了：本來最垂頭喪氣、沒精打采的那盆小植物，我一天捧在手跟它說：「喂，你咁樣唔係辦法喎！要振作、要叻呀！俾啲精神！俾啲掙扎！加油！」日日如是說。結果，某天，它的葉子開始有力，然後愈來愈有勁，現在是生長速度最快的一員，葉子愈長愈多愈茂盛，生命力驚人。我無法用科學去解釋為甚麼會這樣，但生命教曉我的課題是，往往在人類認知的科學層面以外，就是生命最奧妙之處。