針對性改善創科政策 提升港競爭力

特首選舉參選人李家超的競選辦公室內不乏猛人，在創科方面包括政府資訊科技前總監楊德斌，他們正密鑼緊鼓地協助李家超撰寫其競選政綱；這份政綱具有相當的關鍵性，它將會為下一屆政府的香港發展藍圖奠定基礎。

當年提8大方向 政策適時微調

事實上，每屆政府的首份施政報告都尤其重要，可以被視為該屆政府的「5年規劃」。行政長官會以報告內的政策，作為當屆政府的施政導向，之後每年會適時地因應社會的需求，而進行政策微調，務求達至最佳施政效果。

近日李家超訪問香港科學園，期間公開強調，科創是提升香港競爭力的必然要素，筆者就李家超對香港科技創新發展的重視，感到非常鼓舞。自回歸以來，歷屆政府都肯定創新及科技對香港競爭力的重要性，但無奈地因為各種不同原因，創新及科技局於2015年底梁振英政府下才正式成立。

創科局一直為香港持續發展、提升全球競爭力、優化民生等目標不遺餘力，制定不同政策，社會大眾在每年的施政報告都可見一斑。

現屆特首林鄭月娥在2017年《施政報告》中，制定了現屆政府的香港創新及科技發展規劃（見2017年《施政報告》演辭第69至79段）。林鄭月娥建議，朝8個方向發展創科，當中包括官、產、學、研、用各範疇，覆蓋面甚廣：

在官方面，提出由政府帶頭改變採購方法，研究加入創新及科技為相關要求，支持本地科研產業化；

在產方面，提供創投資金、滙聚科技人才、推動「再工業化」，鼓勵本地創科創業；

在學方面，推行「科普教育」，加深中小學生對STEM的興趣；

在研方面，增加研發資源，例如把本地研發總開支相對本地生產總值（GDP）的比率加倍，目標是由當年0.73%增加至1.5%，並吸引海外頂級科研機構來港落戶，進一步提升本地創科產業；

在用方面，提出開放政府數據，並檢視現行法例及法規，讓民間開發更多創新應用軟件，促進香港數碼經濟發展。

十四五綱要目標 港府積極回應

去年是國家十四五規劃元年。《十四五規劃發展綱要》提出，打造香港成為國家的國際創科中心，特區政府對此目標反應積極，於2021年《施政報告》推出《北部都會區發展策略》，銳意加快香港與內地融合。

為提升創科發展，現屆政府亦早於2017年《施政報告》建議，將河套區的港深創科園，聯合落馬洲和新田一帶地方，整合興建「新田科技城」，當中與創科相關土地約佔240公頃，又擬在港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作，回應國家所需。

4年投資逾千億 成效待觀察

在過去4年，現屆政府合共投資了1,300億元，推動創新及科技產業發展，力度之大前所未有，由此可見特區政府「有心」推動創科，是不爭的事實；就算在新冠疫情嚴峻的環境下，本地科研總開支仍增長至GDP 1%，亦足證此點。然而，相關工作和政策，效果會如何呢？特別是為配合國家「十四五規劃」的目標尤其關鍵，可能此刻仍然言之尚早。

「以結果為目標解決不同問題」，是李家超制定的未來施政3大方向之一。在撰寫競選政綱中的創科政策建議時，筆者建議競選辦不妨多參考上述的《施政報告》，分析現屆政府就落實創科政策的成效，實事求是、找出問題，然後針對性地在政綱中提出改善方案，並以此引導下屆政府「有心有力」地透過創科，實現李家超提出的另一個施政方向--「全面提升香港競爭力」。

▲ 在撰寫創科政策政綱時，李家超競選辦不妨多參考本屆政府的《施政報告》，分析其創科政策的成效，並在政綱中提出針對性改善方案。（資料圖片）