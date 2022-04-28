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東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡

行政人員版 2022/04/28

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將量子運算技術結合通訊網絡，除可帶來更快速的數據傳送結果外，也能強化網絡安全屏障，減低黑客攻擊風險。日本東芝與英國電信宣布，啟動全球首個商業量子安全地鐵網絡的試驗，該設施將服務位於倫敦的專業服務集團安

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欄名 : 科技新知

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