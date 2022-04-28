東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 行政人員版 2022/04/28 分享： 分享： 將量子運算技術結合通訊網絡，除可帶來更快速的數據傳送結果外，也能強化網絡安全屏障，減低黑客攻擊風險。日本東芝與英國電信宣布，啟動全球首個商業量子安全地鐵網絡的試驗，該設施將服務位於倫敦的專業服務集團安 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 今日 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 2022/04/27 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 2022/04/27 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 2022/04/27 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 2022/04/26 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 經濟 英國 服務 黑客 安永