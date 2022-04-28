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無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務

行政人員版 2022/04/28

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曾被指控提供無人機予俄羅斯部隊於烏克蘭使用的內地無人機大廠DJI（大疆創新科技）宣布，公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。審視期間，DJI將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。

DJI於3月初

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欄名 : 科技新知

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