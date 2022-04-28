無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 行政人員版 2022/04/28 分享： 分享： 曾被指控提供無人機予俄羅斯部隊於烏克蘭使用的內地無人機大廠DJI（大疆創新科技）宣布，公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。審視期間，DJI將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。 DJI於3月初 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 今日 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 2022/04/27 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 2022/04/27 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 2022/04/27 AR/VR頭戴裝置 亞太市場去年增6成 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 2022/04/26 三星新旗艦摺疊機 Z Fold 4料更輕更薄 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 零售 俄羅斯 烏克蘭 無人機 DJI