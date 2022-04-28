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外媒：習促今年中國GDP增速 超美國

中國版 2022/04/28

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美媒報道，中共總書記習近平據報要求穩定經濟增長，確保今年增速超過美國。

中國各部門正在研究加快大型基建建設的計劃，放寬樓市調控，以及設法安撫外國投資者，以達到提振經濟目的。

研加快大型基建 寬樓市調控

《華

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