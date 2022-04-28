外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 中國版 2022/04/28 分享： 分享： 美媒報道，中共總書記習近平據報要求穩定經濟增長，確保今年增速超過美國。 中國各部門正在研究加快大型基建建設的計劃，放寬樓市調控，以及設法安撫外國投資者，以達到提振經濟目的。 研加快大型基建 寬樓市調控 《華 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 你可能感興趣 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 01:00 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 01:00 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 01:00 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 疫情 中國 美國 金融 貨幣政策 拜登 GDP 基金 習近平 記者