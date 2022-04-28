李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。會議指出，推進企業在做好疫情防控條件下復工復產，保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正

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