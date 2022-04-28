李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 中國版 2022/04/28 分享： 分享： 國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。會議指出，推進企業在做好疫情防控條件下復工復產，保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 你可能感興趣 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 01:00 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 01:00 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 01:00 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 疫情 中國 經濟 服務 金融 產品 人民幣 行業 物業 壓力