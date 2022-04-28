中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長

經濟下行壓力下，市場關注國家政策如何穩增長，中央財經委會議前天釋出訊號，「適度超前」加強基礎設施建設將成為促投資、穩增長的重要支撑。

鐵路、公路等基礎建設是內地俗稱的「鐵公雞」，中央財經委會議的決定，彰

...