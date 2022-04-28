  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長

中國版 2022/04/28

分享：

分享：

經濟下行壓力下，市場關注國家政策如何穩增長，中央財經委會議前天釋出訊號，「適度超前」加強基礎設施建設將成為促投資、穩增長的重要支撑。

鐵路、公路等基礎建設是內地俗稱的「鐵公雞」，中央財經委會議的決定，彰

...

相關文章

內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關
今日
內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關
外媒：習促今年中國GDP增速 超美國
今日
外媒：習促今年中國GDP增速 超美國
李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉
今日
李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉

你可能感興趣

內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關
今日 01:00
內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關
外媒：習促今年中國GDP增速 超美國
今日 01:00
外媒：習促今年中國GDP增速 超美國
李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉
今日 01:00
李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉
疫情 中國 經濟 金融 人民幣 壓力 GDP 宏觀分析 大學 交通

上一篇文章

李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉

下一篇文章

13城首輪賣地 共「吸金」3002億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？