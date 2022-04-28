中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 中國版 2022/04/28 分享： 分享： 經濟下行壓力下，市場關注國家政策如何穩增長，中央財經委會議前天釋出訊號，「適度超前」加強基礎設施建設將成為促投資、穩增長的重要支撑。 鐵路、公路等基礎建設是內地俗稱的「鐵公雞」，中央財經委會議的決定，彰 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 你可能感興趣 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 今日 01:00 內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 01:00 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 01:00 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 疫情 中國 經濟 金融 人民幣 壓力 GDP 宏觀分析 大學 交通