內地疫情好轉 滬指彈2.5%重上2900關 滬新症1.3萬宗3周最低 長春吉林寬防疫 中國版 2022/04/28 分享： 分享： 內地疫情現向好迹象，上海單日新增病例大幅放緩至1.3萬宗，近三周以來最低；北京未見明顯惡化；長春、吉林宣布解除全市社會管控，恢復正常生產生活秩序。 疫情趨緩加上多部委推政策穩經濟，帶動A股報復式大幅反彈 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 你可能感興趣 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 今日 01:00 外媒：習促今年中國GDP增速 超美國 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 今日 01:00 李克強：保產業供應鏈 重點企業運轉 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 今日 01:00 中財會釋訊號 「鐵公雞」擔綱穩增長 疫情 經濟 成交 商業 指數 人民幣 A股 股票 北京 加息