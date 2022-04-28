內地疫情現向好迹象，上海單日新增病例大幅放緩至1.3萬宗，近三周以來最低；北京未見明顯惡化；長春、吉林宣布解除全市社會管控，恢復正常生產生活秩序。

疫情趨緩加上多部委推政策穩經濟，帶動A股報復式大幅反彈

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