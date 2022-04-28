員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰

【本報訊】疫情下的工作模式轉變，企業及員工面對技能新挑戰，員工就要提升能力，以保持職場的競爭力。據BBC報告調查顯示，近4成員工擔心工作技能在5年內過時，技能提升能助企業與時並進，或有助員工升職加薪，

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