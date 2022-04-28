員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 行政人員版 2022/04/28 分享： 分享： 【本報訊】疫情下的工作模式轉變，企業及員工面對技能新挑戰，員工就要提升能力，以保持職場的競爭力。據BBC報告調查顯示，近4成員工擔心工作技能在5年內過時，技能提升能助企業與時並進，或有助員工升職加薪， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 2022/04/27 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 2022/04/26 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 2022/04/25 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 2022/04/22 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 2022/04/21 打工仔疫下感倦怠 企業4招留人才 疫情 經濟 商業 行業 GDP 社交平台 在家工作 人力資源 工種 技術應用