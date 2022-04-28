  • 27°C
香港時間 : 2022428日 (四) 05:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵商場「消費4重連環賞」 送逾千萬元電子優惠券

行政人員版 04:00 2022/04/28

分享：

分享：

最近政府放寬社交距離措施，大家多咗出去Shopping，黛安收到風，港鐵旗下嘅德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，剛推出咗「消費4重連環賞」，送出總值逾千萬元嘅港鐵商場電子優惠券；仲同支付寶香港及八達通推出O2O合作，方便大家喺綫上綫下購物時可享有更多優惠。

今次推廣包括「消費券精明攻略$800大獎賞」，即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶喺指定港鐵商場指定商戶，以電子貨幣累積消費滿$5,000或以上，即可獲合共$800港鐵商場電子優惠券。另外，仲有「5月加碼獎賞」，5月6至19日期間，喺指定港鐵商場單一消費滿$2,500，即送$500港鐵商場電子優惠券，MTR Mobile登記用戶喺推廣期內最高可賺$5,500優惠券㗎。

至於「假日限定5倍"FUN"」及「一Click即搶」快閃活動亦唔可以錯過；港鐵指定商場同時會推出「睇戲免費泊車優惠」，顧客有機會享高達3小時免費泊車，大家把握機會盡享優惠啦。

本文轉載自《晴報

5月加碼推消費5倍積分賞及指定消費最高享$5,500回贈

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 「Share for Good愛互送」增5類食物捐助 受惠機構增至60間
今日
「Share for Good愛互送」增5類食物捐助 受惠機構增至60間
八卦名利場 - 「角落小夥伴™」回歸元気寿司 消費換購聯乘禮品
2022/04/27
「角落小夥伴™」回歸元気寿司 消費換購聯乘禮品
八卦名利場 - 領展商場街市「無菌生活安心賞」 消費換抑菌家電
2022/04/27
領展商場街市「無菌生活安心賞」 消費換抑菌家電
八卦名利場 - MegaBox 「即抽開心賞」 獎品總值逾百萬
2022/04/26
MegaBox 「即抽開心賞」 獎品總值逾百萬
八卦名利場 - 迎600分店 推限定優惠 7CAFÉ即磨咖啡$6杯
2022/04/26
迎600分店 推限定優惠 7CAFÉ即磨咖啡$6杯

上一篇文章

「Share for Good愛互送」增5類食物捐助 受惠機構增至60間

下一篇文章

半世紀粉麵店 增零售拓客源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？