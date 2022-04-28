港鐵商場「消費4重連環賞」 送逾千萬元電子優惠券

最近政府放寬社交距離措施，大家多咗出去Shopping，黛安收到風，港鐵旗下嘅德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，剛推出咗「消費4重連環賞」，送出總值逾千萬元嘅港鐵商場電子優惠券；仲同支付寶香港及八達通推出O2O合作，方便大家喺綫上綫下購物時可享有更多優惠。

今次推廣包括「消費券精明攻略$800大獎賞」，即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶喺指定港鐵商場指定商戶，以電子貨幣累積消費滿$5,000或以上，即可獲合共$800港鐵商場電子優惠券。另外，仲有「5月加碼獎賞」，5月6至19日期間，喺指定港鐵商場單一消費滿$2,500，即送$500港鐵商場電子優惠券，MTR Mobile登記用戶喺推廣期內最高可賺$5,500優惠券㗎。

至於「假日限定5倍"FUN"」及「一Click即搶」快閃活動亦唔可以錯過；港鐵指定商場同時會推出「睇戲免費泊車優惠」，顧客有機會享高達3小時免費泊車，大家把握機會盡享優惠啦。

本文轉載自《晴報》

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