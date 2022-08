倫敦一區黃金地段全新住宅　坐擁完善交通配套　售價由£83萬起

倫敦作為英國首都,樓價一直跑贏大市,吸引了不少有意投資英國房地產的投資者。倫敦一區位於倫敦市區心臟地帶,是交通樞紐,透過不同類型的交通工具能輕鬆前往倫敦各區不同地點。倫敦一區內的高端住宅項目Prince of Wales Drive就坐擁交通優勢,並由著名建築師打造充滿現代感和高品味的建築及園境設計。

距車站及水上巴士碼頭 僅數分鐘步程



Prince of Wales Drive距離地下鐵站不到5分鐘路程,如2021年通車的地下鐵站巴特西發電站(Battersea Power Station),前往Leicester Square只需11分鐘、直達King's Cross亦只需17分鐘;前往附近的巴特西公園站(Battersea Park Station)乘搭地上鐵(Overground)只需要4分鐘就可以到達倫敦維多利亞區。除了鐵路運輸系統外,項目與倫敦水上巴士碼頭很近,步行只需要6分鐘就可以到達巴特西發電站碼頭(Battersea Power Station Pier)。

▲ Prince of Wales Drive鄰近交通樞紐,前往倫敦不同區城均非常方便。

毗鄰大型綠化公園 周邊名校林立



Prince of Wales Drive毗鄰自然和文化景點,巴特西公園佔地200英畝,內有藝術畫廊、兒童遊樂場、慢跑徑等設施之外,更有廣寬的人工湖和大草地,是閒暇時休憩的好去處。而正活化重建的歷史建築巴特西發電站更將引入更多新咖啡廳、餐廳、商店、電影院、劇院,並連接倫敦市中心的新水上巴士服務,預計在未來3年內提供更多新的消閒娛樂體驗。



Prince of Wales Drive附近也有很多知名的大、中、小學,包括距離項目僅2分鐘步程的Newton Prep Primary School,該校提供眾多的課外活動,畢業生大多都能升讀名校。



項目設計名師打造 戶型選擇多元化



Prince of Wales Drive是由英國高端房產開發商BERKELEY集團旗下St William公司開發,提供955個單位,除多種戶型外,更有高級公寓。公共設施包括泳池、桑拿、蒸氣浴室、8樓天台花園、地下停車場和24小時五星級禮賓服務。同時,也有托兒所、咖啡廳、商店等,生活配套充足。



Prince of Wales Drive由業界龍頭之一的建築師Squire & Partners操刀,靈感來自巴特西公園附近擁有悠久歷史的豪宅街區。園境方面則由Gillespies打造出白天優美、晚間令人驚嘆的景觀。Muza Lab則受到該區的公園、工業遺跡啟發,為項目帶來獨特而引人注目的時尚室內設計。

▲ Prince of Wales Drive公共設施多元化,能滿足生活所需。

其中,Salisbury House將會在今年上半年竣工,提供112個單位,項目戶型選擇多元化,包括一房、兩房一衛、兩房兩衛、兩房(Duplex)、三房兩衛、三房三衛(Premium)戶型,適合不同家庭。至於售價,以一房單位為例,售價為830,000英鎊起。而由Muza Lab操刀的室內設計包括Putney、Victoria和Westminster三大主題,啟發自Prince of Wales Drive周遭的景觀。

▲ Salisbury House由獲獎室內設計師Muza Lab設計出時尚的家居。

Upper Park Residences預計提供233個單位,包括一房、兩房、三房、四房戶型,坐落在Prince of Wales Drive中景觀最好的位置,面向泰晤士河、巴特西發電站、巴特西公園,盡享戶外的綠色開闊景觀。其中的Park Central是當中最高的地標,設有1882 Club Bar和酒廊,提供46個單位,高層單位更可以享受360度倫敦景觀。Park East則樓高22層,提供95個單位,包括一房、兩房、三房、四房等戶型,預計於2023年11月至2024年5月竣工,其兩房兩衛的單位售價為1,142,500英鎊起,室內設計方面則精心定制了5種主題色調,盡顯都市高端時尚生活的品味。

▲ Prince of Wales Drive的單位視野開闊,景觀優美。

