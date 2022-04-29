半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 副刊版 2022/04/29 分享： 分享： 經歷嚴峻的第五波疫情後，市面開始復甦，餐飲業亦回復新景象。在去年9月進駐尖沙咀香港半島酒店地庫的高級日本料理店「釧」，最近也迎來了新面貌，除了邀得日籍名廚山口榮吾來坐鎮壽司行政總廚外，亦推出全新主廚推 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 今日 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 2022/04/22 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 2022/04/22 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 2022/04/15 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 2022/04/15 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 疫情 香港 日本 酒店 餐廳 美食 餐飲 商場 菜式 尖沙咀