半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單

經歷嚴峻的第五波疫情後，市面開始復甦，餐飲業亦回復新景象。在去年9月進駐尖沙咀香港半島酒店地庫的高級日本料理店「釧」，最近也迎來了新面貌，除了邀得日籍名廚山口榮吾來坐鎮壽司行政總廚外，亦推出全新主廚推

...