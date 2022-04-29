米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 副刊版 2022/04/29 分享： 分享： 每逢春天，韓國每家每戶會以芳香蔬菜入饌，以迎接萬物綻放的季節。當地農民尤其婦女會於農田採摘當造野菜，並以簡單水燙、水蒸或直接新鮮食用。今年新上榜的米芝蓮一星韓國餐廳Hansik Goo，秉持當地春天的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 今日 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 2022/04/22 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 2022/04/22 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 2022/04/15 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 2022/04/15 悠閒酒店Brunch 歡度復活節 香港 餐廳 中環 菜式 海鮮 牛肉 米芝蓮 豬肉 魚 雪糕