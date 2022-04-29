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米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜

副刊版 2022/04/29

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每逢春天，韓國每家每戶會以芳香蔬菜入饌，以迎接萬物綻放的季節。當地農民尤其婦女會於農田採摘當造野菜，並以簡單水燙、水蒸或直接新鮮食用。今年新上榜的米芝蓮一星韓國餐廳Hansik Goo，秉持當地春天的

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欄名 : Food

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