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與PANERAI行政總裁專訪 疫情是我們很重要的歷史性時刻

副刊版 2022/04/29

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在反覆無常翻來覆去的新冠疫情下，任誰都不能獨善其身，就連以「潛行」聞名於世的意大利高級腕錶品牌PANERAI也不能倖免，其行政總裁Jean-Marc Pontroue在越洋獨家訪問中說到：「對我們來說

...

欄名 : Watch

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