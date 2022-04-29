與PANERAI行政總裁專訪 疫情是我們很重要的歷史性時刻

在反覆無常翻來覆去的新冠疫情下，任誰都不能獨善其身，就連以「潛行」聞名於世的意大利高級腕錶品牌PANERAI也不能倖免，其行政總裁Jean-Marc Pontroue在越洋獨家訪問中說到：「對我們來說

...