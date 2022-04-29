與PANERAI行政總裁專訪 疫情是我們很重要的歷史性時刻 副刊版 2022/04/29 分享： 分享： 在反覆無常翻來覆去的新冠疫情下，任誰都不能獨善其身，就連以「潛行」聞名於世的意大利高級腕錶品牌PANERAI也不能倖免，其行政總裁Jean-Marc Pontroue在越洋獨家訪問中說到：「對我們來說 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 蕭邦奏過的歌CHOPARD 2022/04/22 蕭邦奏過的歌CHOPARD 半世紀的知天命Audemars Piguet 2022/04/15 半世紀的知天命Audemars Piguet 世界鐘錶群星閃耀時 Watches and Wonders 2022 2022/04/15 世界鐘錶群星閃耀時 Watches and Wonders 2022 聯儲局放大鷹 震散環球股市 2022/04/09 聯儲局放大鷹 震散環球股市 Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範 2022/04/08 Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範 疫情 通脹 品牌 餐廳 美食 德國 可持續發展 行政 聯合國 概念