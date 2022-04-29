白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA

如果你有一點點閱歷，看到CASABLANCA這字，定必聯想起《北非諜影》這經典電影，然而，在西班牙是「白房子」之意，時移世易，它是法國出生摩洛哥裔時裝設計師Charaf Tajer創立的潮牌名字。當然

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