白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA 副刊版 2022/04/29 分享： 分享： 如果你有一點點閱歷，看到CASABLANCA這字，定必聯想起《北非諜影》這經典電影，然而，在西班牙是「白房子」之意，時移世易，它是法國出生摩洛哥裔時裝設計師Charaf Tajer創立的潮牌名字。當然 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 再世柯德莉夏萍Cartier 2022/04/22 再世柯德莉夏萍Cartier FRED XL大流行 2022/04/15 FRED XL大流行 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 2022/04/08 Harry Winston迷宮花園的靈感地圖 春天該很好 Van Cleef & Arpels 2022/04/01 春天該很好 Van Cleef & Arpels 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 2022/03/25 韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人