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一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放

副刊版 2022/04/29

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香港的櫻花季節遠去，接着上場的是節果決明及藍花楹。論「能見度」，藍花楹算普及，但在灣仔星街以一「樹」獨秀姿態出現的藍花楹，其實與中環美利酒店及旺角櫻桃街公園的節果決明不遑多讓。

節果決明 必賞美利酒店、

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欄名 : 本地遊

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