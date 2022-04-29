盡得天時地利的港人喜吃鮮魚，由價格相宜的雜魚，到身價高昂的青衣、蘇眉，都要求鮮活，未能在水中暢泳者，便上不了大枱，但大家又可知道，全港叫價最高的，竟是冰鮮魚。

野生大黃魚長於中國南海和東海，本來產量豐富，但由於過分捕捉，現已被列為瀕臨滅絕類別。物以罕為貴，野生並高頭大馬的大黃魚少之又少，故此，在香港著名餐館售價輕易過萬元。另一貴價魚來自馬來西亞和印尼等地，這便是暱稱「忘不了」的Empurau（學名Tor Tambroides），此野生河魚體形肥大，喜吃熱帶森林掉下河裏的果實，亦因過分捕捉而變得罕有，價錢不菲。

醫生也曾有緣品嘗，大黃魚肉滑清甜，但香味較淡亦多骨，而「忘不了」卻肉質粗糙，惟魚肚部位較好味，而那相傳的果香味定要靠極高想像力才能品嘗，以五位數字價格所換取的經驗，只能算是經驗，試過就算。

貧富懸殊社會炒賣成為風氣，只需是罕有，不論品質，便有人願出高價購買，例如近期熱炒的Burgundy紅酒，只要是Leroy或Jayer出品，便能輕易以五至六位數字成交，亦即是一杯酒可能近一萬大元，毫無疑問這些都是好酒好菜，但相比世上其他美酒美食，這性價比早已超乎理性，以高價買來是一份人無我有的虛榮。

最貴的美酒美食，最終也只會大部分化作熱量、脂肪和大小二便，剩下的，只是一絲回憶，這「忘不了」大可以忘掉吧！