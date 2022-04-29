我最常用的香草是羅勒（basil），又名九層塔，露台種了兩大盆，時而鮮剪一株即席烹調；煮西菜如意粉或番茄大蝦湯，當然會用上，即使中菜像魚香茄子、番茄炒蛋或香辣炒蜆，加幾片落鑊炒，色香味層次感頓添。每種植物都有其獨特性格，羅勒需要大量陽光，必須在戶外種植，對陽光如此渴求的植物，可想而知，其特徵是霸氣奔放、生猛有力的。

若嫌大路煮法欠新意，可試試自製羅勒醋酒：將羅勒兩大株（每株至少十五厘米長）洗淨、風乾，放進紅葡萄酒（五百毫升）及有機蘋果醋或其他水果醋（三百毫升）的混合液，密封浸泡。三星期後開封，即可在生菜沙律醬汁上（配意大利香醋Balsamic Vinegar最好）加上幾茶匙，即成獨門秘製醬汁，又或用作新鮮生食車厘茄、酥炸物（如海鮮／洋葱圈）的沾醬（可混入其他醬汁）。

上天給人類香草，必有其美意。羅勒含多種抗氧化成分（如維他命C、胡蘿蔔素、類黃酮），亦含錳、鈣、鐵、鎂、葉酸和Omega 3脂肪酸等，療效包括：提升消化機能、紓緩消化不良／腹脹、安定及放鬆神經、改善失眠／焦慮／憂鬱／鎮痙、強化呼吸道、去痰、通鼻塞、抗真菌和細菌、驅蟲、驅風、排汗、利尿、紓緩肌肉痛／偏頭痛，同時亦能令精神集中，故學名叫Ocimum Basilicum，原產於印度的羅勒，在阿育吠陀醫學中，被視為神聖香草，是全球最早被人類使用的香草之一。

為何羅勒對人體有這樣的療癒功效呢？皆因羅勒屬醚類，主成分是甲基醚萋葉酚，醚類有抗痙攣、鎮定安撫中樞神經系統的效用，而甲基醚萋葉酚有抗病毒作用。伊利諾大學食品科學和人類營養學教授Keith Singletary在二○一八年發表論文，報告了羅勒在不同實驗中，能改善參與者的血糖穩態性、強化免疫系統、緩解壓力和焦慮、增強記憶力，亦令糖尿病人血脂指數改善。

羅勒對一般人來說，屬安全香草。當然，若日日大量服食或用上濃縮人工製成品，即使好東西也會變成有害。但要留意，羅勒有通經作用，孕婦忌服。