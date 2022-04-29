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city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒

副刊版 2022/04/29

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不能出國旅遊的日子，惟有在香港尋找異鄉風味，city'super即日至5月19日（周四）舉辦「樂活台食．源自分享」，在各分店及網上商店售賣一系列台灣健康產品、人氣創意美食、威士忌飲品、療癒小食及寵物點

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欄名 : 新鮮熱辣

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