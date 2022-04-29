city'super台灣美食節 嘗寶島零食美酒 副刊版 2022/04/29 分享： 分享： 不能出國旅遊的日子，惟有在香港尋找異鄉風味，city'super即日至5月19日（周四）舉辦「樂活台食．源自分享」，在各分店及網上商店售賣一系列台灣健康產品、人氣創意美食、威士忌飲品、療癒小食及寵物點 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 2022/04/27 日本野餐廳重開推優惠 第二客主食可享半價 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 2022/04/26 LEGO Botanical Collection推出新成員 逼真蘭花×可愛多肉植物 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 2022/04/25 感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 2022/04/23 SAVVY推出新菜單 味遊世界各地 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 2022/04/22 戲院重開商場推睇戲優惠 正價戲票減價兼享免費泊車 香港 產品 品牌 台灣 美食 魚 牛肉 雞肉 檸檬 零食