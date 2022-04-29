市道低迷所反映的世界大局

近日港股持續低迷，與今年最高位相比，恒指足足跌了兩成，美股也下滑了近一成。市場此種信息，背後究竟有何微言大義？

世界正值多事之秋，影響股市的因素頗多，近期比較突出的，我認為有3個：第一是美國加息，第二是疫情對香港、中國及國際的影響，第三是俄烏戰爭引發出未來世局變化的擔憂。

美加息吸資回流 對港影響微

美國加息雖有吸引資金回流到美的作用，但對香港的作用似乎頗為輕微。一個重要的指標是資金有沒有淨流出，在香港的聯繫滙率制度下，貨幣基礎的增減正好能準確量度資金的流動。自2008年9月金融海嘯以來，貨幣基礎持續增大，這意味着大量的資金一直流入香港，從2008年10月31日至周三（27日），總共淨流入了17,823億港元，數額巨大，就算從去年年底至周三，淨流入也有134億港元；但自俄烏戰爭爆發後到周三，則共流出了14.3億港元，數量甚小，不足以改變大局。

不過，資金沒有撤出香港，並不等於沒有減少持有股票，據一間金融公司估計，3、4月香港的內地股票共被套現近80億美元；但是就算屬實，也不到中國股市總值的千分之一，影響一樣有限。

新冠疫情沒完沒了，使人感到挫折。內地與香港都選擇了生命重於經濟的策略，這對經濟不免有負面作用，不似新加坡等地全面開放般能保持經濟發展。上海一停頓，整個中國以至世界的供應鏈便大受打擊，其他產品的生產也會因缺少某些關鍵元件而停滯，這對經濟及股市都有打擊。

健康與經濟平衡 仍待探究

不過，以中國的抗疫經驗，疫情應可快將被控制，但長遠而言，健康壽命與經濟如何平衡，仍然有待探究。

對股市及整個世界經濟最令人擔心的部分，依然是俄烏戰爭暴露出的世界政治經濟風險。這場戰爭本來可以局限為一場區域性的衝突，但現時局面仍充滿凶險，隨時整個世界被拖入冷戰、經濟戰，以至熱戰的泥沼。

有美國及歐洲的撑腰，並提供大量武器，烏克蘭不會太快被擊敗，雖然最終戰敗的命運也是免不了；換言之，俄羅斯發動的閃電戰沒有成功，但同樣地，美國與西方所挑起的閃電經濟制裁戰，一樣也無功而退。

制裁戰注定失敗 損各國國力

制裁戰的失敗，是可以一早預料到的。歐洲高度倚靠俄羅斯的天然資源，歐盟諸國要怕的，是俄羅斯反過來制裁她們，不肯賣資源給她們；把俄羅斯踢出SWIFT，以及充公俄羅斯的外滙資產，更是敗筆，這意味着俄羅斯就算得到美元或歐元，也無甚用處，為何要把石油與天然氣送給這些國家，以換取一些幾乎是廢紙的鈔票？

俄羅斯要求用盧布才可購買她的商品，是完全符合經濟原理的神來之筆：西方世界沒有俄羅斯的能源便要捱苦，只能把俄羅斯需要的商品賣給她，以換取盧布，否則便買不到需要的能源，這便等於正常的國際貿易被恢復，制裁失敗，盧布滙價回復正常。一下子俄羅斯的外滙市場穩定下來，而且她的天然氣與石油奇貨可居，中國及印度等其他國家都樂於購買，反倒是歐盟不少國家叫苦連天，波蘭與保加利亞還被用作開刀對象。

不過，美國倒不一定損失，她的能源本就比俄羅斯昂貴，原本競爭不過俄羅斯，現在卻可多賺一些，所以她也樂於在後面撥火，要歐盟在制裁戰中只要衝，不要停；再繼續下去，制裁便成為一種無效的持久戰，損耗各國的國力。

對俄羅斯設限，西方傳媒稱為「制裁」；俄羅斯反制裁，不交來盧布便不賣能源，西方傳媒便喚作「恫嚇」。同樣的模式，是否用在中國之上，恐怕已上了美國的議事日程。這種計劃顯然是愚蠢的，西方國家對中國商品的倚賴，遠遠超過俄羅斯，一旦出此下策，如何會不被中國反制裁？

美倘制裁中國 通脹恐飈升

美國人民一般常識甚差，把日本當作是中國的首都也大有人在（你沒有看錯！），對國際事務毫無認知；但他們對通脹卻是十分在意，一旦美國針對中國打制裁戰，美國的通脹便絕不會只是今天的8.5%如此簡單，美國人的生命也會出大問題。

更嚴重的是，世界的供應鏈將會斷裂。今天世界的商品生產，分為多個環節，不同環節在不同國家生產，整個系統複雜巧妙、效率高超，但若一個環節出現問題，則整條生產鏈便會垮下來，甚麼都生產不出。

一搞互相制裁，尤其是劍指中國這個世界最大的工業生產國，豈不等同炮製全球經濟大蕭條？股票市場中人嗅到有國家計劃此勾當的氣息，風險在前，市道低迷有何奇怪？要阻擋此事發生，卻要世界人民了解「人類命運共同體」的重要性，大家同坐一條船，和平合作才是出路。

▲ 俄羅斯反制裁，要求用盧布才可購買其商品，西方國家要買到需要的能源，便須與俄交易換取盧布，等於正常的國際貿易被恢復，制裁失敗。（路透社資料圖片）