總結疫下經驗 改革港醫療體系

隨着本港第5波新冠疫情逐漸消卻，社交距離措施亦分3階段逐步放寬，觀乎疫情暫仍未見反彈，專家普遍認為，本港已達致群體免疫的蜜月期階段。現時正值特區政府換屆，李家超成為今次行政長官選舉的唯一候選人，不同團體近日均陸續向李家超及其團隊出謀獻策，期望新一屆特區政府能改變現時的思路，令近年先後慘遭社會事件及疫情蹂躪的香港，可以在經濟、民生、政治、創科上，重拾上升軌道。

資源嚴重失衡 導致疫情失控

筆者作為醫生，眼見本港飽受第5波疫情煎熬後，所反映出的醫療體系弊病，認為相關改革實在是迫在眉睫。現時香港行之多年的公私營雙體制，以往平分秋色、卻各自為政，雖然本港醫療系統在國際間仍保持高效，但面對如新冠疫情般突如其來大增的醫療需求，頓時變得束手無策，醫療資源嚴重失衡，導致本港蒙上發達地區中新冠病發及死亡率高企的污名，相信大家對病人瑟縮在醫院外露天帆布床的場面，仍然歷歷在目。

公營醫療資源不足，已不是新鮮事，以往面對沉重的工作量，以及公私營醫療之間嚴重失衡，已令公營醫院醫護持續流失，雖然公院多年來已陸續改善待遇及工時，但人手流失問題仍然持續嚴峻；現時醫學院醫科生及護理學院的學額已增加，但過多實習或受訓支援人員，有機會令訓導與受訓級別比例失調，造成公營醫療質素下降的危機，甚至令訓導級別的醫護因工作量過大而選擇離開，反而加劇人手緊張；亦有部分醫護人員因為社會事件而選擇離職。

宜設策略委會 統籌公私醫療人手

私營醫療市場以往是政府「一於少理」的層面，但卻肩負着由全科醫療的家庭醫生，到專科醫療顧問醫生的不同範疇。今次第5波疫情，顯露政府無能力督導及統籌公私營的醫護力量，一方面公院因要照顧大量新冠病人，被迫停止很多非緊急專科醫療服務；另一方面，私院卻遲遲不肯接收新冠病人而遭垢病，情況一直發酵到中央層面才有積極解決。

特區政府必須痛定思痛，考慮成立統籌全港公私營醫療人手及資源的策略性委員會，為公私營醫療進行分工，公營醫療處理急症、重症、有需要及財政壓力人士等病人，而私營醫療則接手提供非緊急服務丶手術套餐、驗身等其他範疇。

力推中西醫結合 發揮區域影響力

經此一「疫」，亦突顯中醫在治療新冠病人以及提供康復解決方案的重要地位，由政府督導的隔離及康復設施，能滙聚中西醫的專家共同診症，實在是病人之福，政府必須把握今次契機，大力發展中醫以及中西醫結合的範疇，好讓港式中西醫結合成為一種可輸出的醫療產業，在學術論文和相關管理模式上，發揮區域性的影響力。

安老院舍以往一直是勞工及福利局負責的範疇，由於安老院舍一向被視為福利範疇，醫療配套及支援不足，今次疫情突顯差強人意的安老環境及支援，配套服務不足加上疫苗接種率低，令數千名院友的寶貴生命白白犧牲，各政策局缺乏合作的弊病由此無所遁形。政府有必要審視現行政策局的分野，考慮分拆食物環境以及衞生醫療政策範疇，以及審視安老服務在福利及醫療復康政策制定上的相軌並行。

第5波疫情亦顯示社區人士響應合作共同抗疫的重要性，社區及民間團體的資源，有必要與民政事務局及福利政策配合，務求建立更完善、更無孔不入的社區網絡，避免資源錯配及重複使用。

善用科技 助減醫療成本

疫情下市民就醫的情況亦大不如前，遠端醫療的發展，以及利用科技協助市民足不出戶也能享受醫療服務，成為新趨勢，政府與其大興土木，興建更多醫院及訓練醫護人手，倒不如審視現行醫療服務可否利用科技，減低市民親自前往看病的次數。利用科技監察健康情況，有助減少市民求醫的頻率，配合現時各區的地區康健中心服務，令整體醫療需求減低，有助減輕醫療成本，一舉數得。

疫下我們更見內地同胞血濃於水的支持，隨着大灣區加快發展，特區政府可考慮更長遠的醫療政策，與大灣區不同地區建立醫療戰略合作互補，在人手調配、科研發展、安老復康等服務，考慮多邊合作，除了增加香港醫護人員的發展空間，亦能補足本港缺乏的醫療專業人才。（文章只代表個人立場）