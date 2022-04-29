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Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊

行政人員版 2022/04/29

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Google搜尋資料庫一直相當龐大，為了保障私隱，Google宣布將擴大對用戶的保障範圍，用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。

目前用戶可以提出申請，要求

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欄名 : 科技新知

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