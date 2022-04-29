Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 行政人員版 2022/04/29 分享： 分享： Google搜尋資料庫一直相當龐大，為了保障私隱，Google宣布將擴大對用戶的保障範圍，用戶可申請並要求Google在搜尋結果中移除地址、聯絡方式等特定私人資訊。 目前用戶可以提出申請，要求 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 今日 網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 2022/04/28 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 2022/04/28 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 2022/04/27 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 2022/04/27 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google 信用卡 銀行