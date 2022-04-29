網站使用量兩年增57% 手機App僅增36%

現時智能手機無處不在，理應愈來愈多人習慣透過應用程式，進行網絡活動。但數碼轉型方案公司Amplitude的數據顯示，網站正經歷一次重大回歸，自2020年1月以來，網站使用量增長了57%，而同期的應用程

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