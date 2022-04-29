網站使用量兩年增57% 手機App僅增36% 行政人員版 2022/04/29 分享： 分享： 現時智能手機無處不在，理應愈來愈多人習慣透過應用程式，進行網絡活動。但數碼轉型方案公司Amplitude的數據顯示，網站正經歷一次重大回歸，自2020年1月以來，網站使用量增長了57%，而同期的應用程 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 今日 Google搜尋功能保私隱 可申請移除私人資訊 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 2022/04/28 無人機龍頭大疆 暫停俄烏業務 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 2022/04/28 東芝夥英國電信 測試商業量子安全網絡 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 2022/04/27 日產駕駛輔助技術 感應環境更精準 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 2022/04/27 新Apple Watch 或添衛星通訊功能 科技行業 科技硬件 科技軟件 軟件 智能手機 數碼轉型 IT技術