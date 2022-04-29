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本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能

行政人員版 2022/04/29

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實習是新鮮人投身社會前預習的好機會，近年亦有生命科技機構為本港大學生提供實習機會，讓他們進入職場前實踐所學，以及認識更多行業知識。據香港生命科技青年會公布的《生命科技人才培訓調查》報告指，約6成受訪者

...

欄名 : Good Job Insight

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