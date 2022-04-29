本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能 行政人員版 2022/04/29 分享： 分享： 實習是新鮮人投身社會前預習的好機會，近年亦有生命科技機構為本港大學生提供實習機會，讓他們進入職場前實踐所學，以及認識更多行業知識。據香港生命科技青年會公布的《生命科技人才培訓調查》報告指，約6成受訪者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 2022/04/28 員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 2022/04/27 美專業人士跳槽 約6成半獲加薪 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 2022/04/26 12環保職位比拼 生物化學家最高薪 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 2022/04/25 聘「神經多樣性」員工 為企業解難添創造力 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 2022/04/22 建職場友誼增聯繫 4招提升效率敬業度 職場技能 職業生涯 生物科技 創新科技及應用 科技行業 香港 行業 就業 實習 科研