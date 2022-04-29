「裕民坊1周年感謝祭」 派逾3000份$1禮遇

唔經唔覺YM²裕民坊已開幕一周年，黛安收到風，商場今個星期六（30日）起將推出「裕民坊1周年感謝祭」，而且會一連5星期夥拍YM²裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶，推出「$1大激賞」等優惠，大派逾3,000份$1禮遇，當中包括牛角Buffet午市燒肉定食、余仁生全效CS4蟲草菌絲體膠囊等，更有機會用$1品嘗雞仔餅大王及永興豆漿王嘅傳統小食。大家只要登入YM²裕民坊fb專頁，喺活動連結回答指定問題，每周最快答對問題者就會成為得獎者，憑得獎通知即可換領「$1大激賞換購券」，以$1換購指定商品喇。

另外，即日起至6月5日YM²裕民坊會推出「裕民消費加碼賞」，使用電子貨幣消費，包括WeChat Pay HK、AlipayHK、Tap & Go拍住賞及八達通滿$400，可獲高達$70回贈；消費滿指定金額，亦可享高達2小時免費泊車優惠。

為迎接夏日，YM²裕民坊喺4月及5月嘅周末及公眾假期仲會舉辦唔同主題嘅市集活動，包括母親節、寵物及手作市集等，大家千祈唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ $1歎「牛角」Buffet