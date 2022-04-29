百佳惜食堂推智能食物捐贈機 捐乾貨食物可獲易賞錢

百佳超市自2012年起，已成為首家捐贈剩餘食物嘅超市，至今已捐出逾3,500公噸食物畀惜食堂，用嚟製作逾1,000萬個免費飯餐及逾200萬個食物包，轉贈畀有需要人士。黛安聽聞，現時食物捐贈計劃已擴展至約150間分店及上水新鮮食品分發中心，捐贈種類包括蔬果、散裝麵包、肉類等。

百佳與惜食堂已同行十載，黛安收到風，近日佢哋更合作推出首個智能食物捐贈項目——「智賞捐」智能食物捐贈機，進一步提倡惜食文化，同埋畀顧客有更便捷渠道捐贈食物。項目首階段預計喺6月中起，喺50間指定分店擺放智能食物捐贈機，以慶祝百佳50周年，目標係拯救逾15萬公斤食物，未來會觀察計劃嘅推行情況，預計喺第二階段再加推智能食物捐贈機去更多店舖。

為咗鼓勵大眾捐食物，顧客透過「智賞捐」每捐贈1公斤乾貨食物，即可獲贈50分易賞錢積分。只要用易賞錢或智惜食手機應用程式，或以非會員身份使用八達通啟動「智賞捐」便可進行捐贈。而捐贈嘅剩食，將用嚟協助惜食堂製作飯餐或食物包，免費派畀有食物援助需要嘅人士。計劃咁有意義，大家要多多支持呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 百佳超市董事總經理任良安（右）及惜食堂創辦人董愛麗（冼偉倫攝）

▲ 「智賞捐」智能食物捐贈機