最近身體出了小問題，但疫情下不想去看病，免得增加感染風險。想起了附近有家醫院接受視像應診，便網上預約了。過程很順暢，而且也很準時，不用外出，不用排隊。醫生診斷後說沒有甚麼問題，便安心多了。這一次網上應診的體驗很好，我想以後如果是小毛病的話，也會多用此服務。

早前疫情嚴峻的時候，我本來要入幾張支票，但由於很多銀行分行都暫時停業，繼續營業的開放時間也很不固定，結果我碰了門釘。後來索性等疫情緩和才去入票，反正那段時間也不太想出街。最近我又收到一張支票，但因為仍是在家工作，沒有特登出去入票，但想起銀行最近推出手機入票服務，結果足不出戶便快捷方便地入了票。

疫情之前，都是工人姐姐買餸和買日用品，她為我們工作已經20多年，年紀漸長的她也有點吃力。疫情開始之後，為了減低出門次數，也減輕她的壓力，幾乎所有日用品都是網購。現在每隔一、兩個星期，她便寫張清單給我，吩咐我幫她落單，我甚至可以在網上格價，挑最便宜的供應商落單購買。

互聯網為人們帶來很多便利，但如果沒有疫情的影響，大部分企業和人們仍停留在原來的舒適區，沒有全面擁抱互聯網。

疫情對人們是痛苦的，但也加速數碼轉型，為生活帶來不可逆轉的便利。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》