盤點5個一般人常犯的理財錯誤 

及早開始理財，是創造財富最有效的途徑，但相信不少人都有過「交學費」的經歷，如果可以減少犯錯，就能提升回報，及早達成理財目標。本文歸納出5個一般人最容易犯的理財錯誤，建議取得專業意見的正確渠道，希望助讀者避開常見陷阱，為創富做好準備。



錯誤1：缺乏理財觀念及計劃



許多人理財投資缺乏全盤計劃，在選擇產品並作出投資決定時，若只靠自己的投資知識和經驗，缺乏專業顧問提供解釋或協助，投資者可能無法完全了解投資產品的性質和風險，以及確定這項是否適合自己的理財目標。

▲ 銀行理財客戶可在線上聯絡客戶經理，透過個人財務分析及風險取向，建立正確的理財投資觀念及組合。

投資者應透過個人財務分析及風險取向，建立正確的理財投資觀念。近年部分大型銀行更容許客戶透過網上平台或手機應用程式，線上聯絡客戶經理進行諮詢，甚至預約視像會議會面，不妨多加利用。



錯誤2：盡信網上投資資訊



投資者及理財教育委員會去年10月發表《零售投資者研究2021》調查¹，顯示49%受訪者主要從社交媒體平台，包括YouTube、Facebook、網上討論區和即時通訊軟件的聊天群組中獲取投資資訊，當中33%更會跟隨社交媒體的訊息及貼士做投資決定。

▲ 網上投資資訊及貼士眾多，投資者必須懂得分辨來源是否可信，有需要時可尋求專業人士的意見。

投資當然要「做功課」，但必須懂得分辨網上資訊來源是否可靠，因近年不少投資騙案均涉及股票群組或俗稱「微信女」的「唱高散貨」騙局。投資者倘若遇到理財投資方面的疑問，應先諮詢具有專業資格的客戶經理或理財顧問，即使在辦公時間以外，有大型銀行提供綫上諮詢，讓客戶仍可透過網上平台或手機App更快得到回覆。



錯誤3：盲目聽從熟人介紹



很多時候，投資賺蝕表現及市場動向，通常都成為朋友或同事間的話題，但如果理財投資只盲目聽從身邊朋友或姨媽姑姐的建議，較容易受羊群心理影響，則會忽視了這些理財及投資產品是否符合本身所需。若投資不熟悉的理財產品，有機會虧損收場，重則誤入投資陷阱被騙。

▲ 投資切忌受羊群心理影響而盲目聽信熟人的推介或貼士。

在作出投資決定前，要做好全面的資料搜集，確保自己對該項投資有充分了解，又或者尋求合資格的專業人士協助，例如大型銀行的客戶經理或理財顧問，部分銀行的專業團隊更可透過視像會議提供支援，突破時間及地域限制。



錯誤4：不懂得分散風險



諾貝爾經濟學獎得主馬科維茨（Harry Markowitz）說過「分散投資是投資唯一免費的午餐」。分散投資是一眾投資達人所推崇的金科玉律，對於個人投資者也一樣，要以管理投資組合的思維行事，透過多元市場、類型及策略分散風險，提高投資組合的穩定性。

▲ 「不要將所有雞蛋放在一個籃子裡」已是投資常識。

「不要將所有雞蛋放在一個籃子裡」，道理看似簡單，但如果全部都分散投資於不同類型的高風險資產，其實與降低風險的宗旨亦是背道而馳。如何建構平衡的投資組合，甚至投資獲利後的組合再平衡也需要專業意見。近年銀行已經推出網上平台或手機App盛行，投資者透過這些渠道可即時向客戶經理查詢，相當方便。



錯誤5：過分著重投資而忽視保障



另一個常見誤解，是認為要將所有資金投放在投資上，因而忽略了保險的重要性。天有不測之風雲，一旦發生意外或患上疾病，輕則醫療費用失預算，重則令家庭頓失經濟支柱。

▲ 一旦患上疾病或遇到意外，醫療費用的壓力不容忽視，故必須優先考慮家庭保障是否足夠。

投資應建基於充足的保障之上，需要定期審視壽險及醫療保障是否足夠。近年保險科技發展迅速，現時大型銀行客戶已可透過視像會議平台，遙距投保多元化的投資產品。



屋企變分行 視像會議突破界限



現時流動理財已成為習慣，有大型銀行早已主力發展數碼平台，將手機變成分行，在家中足不出戶亦可安排各項理財投資事務。以滙豐卓越理財或滙豐尚玉客戶為例，就可透過滙豐網上理財或HSBC HK App中的「與您的客戶經理對話及團隊對話」功能，預約與客戶經理及團隊Zoom進行視像會議。滙豐One客戶亦可透過HSBC HK App內的「線上對話」功能預約ChatnChill Bar，與「理財達人」一對一視像會面，根據個人財政狀況，在網上進行更便捷的全面財務規劃。



多元化理財安排 涵蓋投資與保險



合資格客戶透過滙豐一對一Zoom視像會議服務，可執行多元化理財及投資安排，包括建立投資組合、管理投資風險、執行各項投資指示、環球模擬市場分析、債券投資、海外戶口及轉帳、海外升學、按揭轉介等。若希望投保合適保險產品，客戶亦可透過Zoom視像會議與滙豐財務策劃經理會面，商討各項保險方案並投保合適產品。



投資涉及風險，優惠受條款及細則約束。指定人壽保險計劃由滙豐人壽保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）承保並受其信貸風險影響。早期退保或會招致損失。有關產品條款及細則請參閱產品冊子。保險計劃並非等同於或類似任何類型的存款。



1 《香港零售投資者研究調查2021

（特約）