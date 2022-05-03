加盟實力雄厚保險集團　具四大成功DNA助創輝煌業績

常言道：「機會是留給有準備的人！」對在疫情中仍創造出TOT（百萬圓桌頂尖會員，必須達到百萬圓桌會員要求的六倍）「兩年霸」佳績的香港忠意保險¹ 高級副總裁李康裕（Kenny），這句話正是他的寫照。他覤準保險業具有龐大發展機遇，入行前更做足功課，選擇投身集四大「成功DNA」作企業文化的忠意保險，在事業發展平步青雲，展現驕人成就。



回顧昔日加盟忠意保險，造就事業有成。Kenny憶述，當時進行了若干資料搜集，了解不同保險公司的背景、業務模式及前景，發現以這間成立近兩個世紀的環球保險公司最適合自己。「除了歷史悠久外，忠意集團自1999年起在《財富》雜誌世界500強中長期穩居前100強，實力雄厚；業務遍布全球逾50個國家及地區，其龐大的商業網絡能為員工帶來充足資源，促使我可積極拓展保險及財富管理業務，為客戶帶來全方位的金融管理支援。」

▲ Kenny Li（右）尤為感謝直屬上司 Windian Lai（香港忠意保險首席業務官）的用心栽培，助他在事業上展現驕人成就。

疫情下實現TOT「兩年霸」



提到在疫情中仍能保持優良業績，並連續兩年獲得TOT（百萬圓桌頂尖會員）資格，Kenny深信，很大程度取決於香港忠意保險與直屬上司對他的用心裁培，該公司是業界中少數讓他們以僱員身份入職的保險公司，而並非常見的自僱人士。由此令保險顧問團隊可享有與後勤員工一視同仁的福利，對公司更具歸屬感，自然更能理解及體現忠意保險的企業文化，從而加快融入成為整個團隊的一分子。



「我的直屬上司—香港忠意保險首席業務官Windian Lai精通精算學，培育了我對風險管控及財富管理的知識，而公司亦配備多元培訓項目，廣及數碼營銷、金融及工商管理等範疇，令我獲益良多。」他補充說，員工自身全面的進步。

▲ Kenny Li 銳意建立更強大的團隊，將個人的企業家精神與忠意保險的DNA結合。

企業文化奠定堅實成功根基



此外，Kenny強調，忠意保險的企業文化涵蓋四大「成功DNA」，包括責任感（ownership）、精簡度（simplification）、創新（innovative）及人性化（human touch），亦有助他在潛移默化下奠定堅實根基，事業發展屢創佳績。「公司鼓勵員工主動爭取項目，培養責任感，同時提供自由度與資源，支持我們作多方面發展；在精簡度方面，公司建立了直接透明的溝通渠道，加上管理層對員工意見保持開放態度，更能迅速作出反饋，制定相應策略。」針對創新，Kenny喜見公司鼓勵員工分享獨特革新想法，幫助客戶解決問題，也能推動公司、產品及自身進步；至於人性化方面，他則秉承了公司以客戶為中心的理念，甫入職即能透過用心聆聽客戶的意見，了解他們的需要，成功與眾多客戶建立互信關係。

▲ 香港忠意保險屬少數讓保險顧問以僱員身份入職的公司，Kenny Li認為有助提升團隊對公司的歸屬感。

提供意見促公司推新產品



置身於重視員工意見的公司，Kenny引述自身經驗稱，他曾向上司反映客戶所面對的困難，促成公司推出新產品，帶來極大鼓舞。「曾有本身是家長的客戶與我傾談時提出反饋，建議我們的危疾產品，可考慮加強保障至幼年確診專注力失調及過度活躍症（ADHD）的兒童。我將有關意見提交上司後，公司內部很快進行討論並迅速推出『跨越無限保』，為初生嬰兒及兒童帶來充足保障。由此可見公司通過簡單直接的溝通渠道，有助我們快速應對客戶的需求，並充份體現香港忠意保險着重實踐人性化、創新及培養員工的責任感。」



事實上，因應忠意保險的企業文化推動團隊上下一心，即使受疫情影響，該集團於2021年全年經營業績依然達到59億歐元，創造有紀錄以來的新高，足證集團業務增長穩健及財政狀況健康。Kenny直言對公司前景充滿信心，未來期望能建立並培育更強大的團隊，將個人的企業家精神與忠意保險的DNA結合，與不同商業家精神與忠意保險的DNA結合，與不同商業夥伴建立龐大網絡，為客戶提供最優質專業的服務，兌現成為他們終身合作夥伴的承諾。



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1「香港忠意保險」意指「忠意保險有限公司—香港分行」及「忠意人壽（香港）有限公司」的統稱，除非有違文意或另有說明。



（特約）