緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區

嘉里緹山屹立筆架山之上，頂層連天台示範單位俯瞰九龍半島市區景致，遠眺港島十二山峰，有居高臨下的感覺，盡顯豪宅氣派。

嘉里發展九龍豪宅緹山，由2座分層住宅、5幢別墅及14幢洋房組成，共提供45伙，實用面積

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