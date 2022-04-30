緹山頂層戶俯瞰九龍半島市景 2,111呎天台打造寫意休閒區 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 嘉里緹山屹立筆架山之上，頂層連天台示範單位俯瞰九龍半島市區景致，遠眺港島十二山峰，有居高臨下的感覺，盡顯豪宅氣派。 嘉里發展九龍豪宅緹山，由2座分層住宅、5幢別墅及14幢洋房組成，共提供45伙，實用面積 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 2022/04/23 利奧坊‧曦岸近港鐵站 約87伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 2022/04/23 收樓質素理想 惟廚櫃設計欠實用性【獲95分】 利奧坊‧曦岸光猛開揚 2022/04/23 利奧坊‧曦岸光猛開揚 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 2022/04/15 日出康城GRAND MONTARA坐落商場上蓋 118伙放租 1房$1.5萬起 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 2022/04/15 開放式廚房問題較多 廚櫃刮抽油煙機頂嚴重【獲88分】 緹山 嘉里 一手市場 豪宅