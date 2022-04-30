美國將提速加息 港按息如何走？（上）

新冠疫情衝擊全球供應鏈，價格扭曲令美國通脹率漲至8.5%逾40年新高，高通脹問題持續多月，美國聯儲局已視打擊通脹為首要任務，市場普遍預期美國將於今年5月及6月的議息會議各加息0.5厘，即上半年美國加息幅度料合共達1.25厘，較過往加息周期明顯提速。香港採用聯繫滙率制度，港息趨勢主要跟隨美息，只是步伐及調整速度未必一致；美息加快上升的情況下，港息走勢將會如何？

現時港元拆息（HIBOR）按揭計劃的選用比例達97%，當H按息觸及以P按為基準的封頂息率前，按息變化便主要受HIBOR升跌所影響。拆息波動性較大，過往一向早於最優惠利率（P）上調，拆息主要受美國息率、銀行結餘充裕程度、本港資金流向、港元供求等因素影響；而在銀行體系結餘充裕的情況下，港元拆息升速較常滯後於美息。雖然在不同因素下，歷史不一定重複，但仍具參考價值，筆者嘗試在此回顧對上一次美息上升周期之港息變化作參考。

港元拆息升速滯後美息

首先前提是2008年金融海嘯延長了美國當其時之減息周期，累計減幅達5.25厘，而港P共減3厘，減幅少於美息。隨着經濟回穩，美國於2015年底啟動加息周期，加息0.25厘，再於一年後2016年底才再加息0.25厘，2017年持續加息步伐，3月中再加息0.25厘，其時美國息率共加了0.75厘，聯邦基金利率處於0.75厘至1厘，而1個月美元拆息升至約0.92厘。先看看本港HIBOR水平如何變化？當時1個月港元拆息約0.45厘，較2015年進入加息周期前約0.24厘有所上升，但較美元拆息仍低0.47厘，期間香港銀行體系結餘超逾$2,500億水平，而在拆息仍明顯偏低情況下，當時最優惠利率（P）亦未有需要上調。

若果今年5月美國如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率亦同樣處於0.75厘至1厘；現時本港銀行體系結餘約達$3,375億，同樣屬高度充裕，現時1個月拆息約在0.21厘水平，而1個月美元拆息約0.7厘，若美國5月份如期加息0.5厘，1個月美元拆息料逐步升至約0.9厘，港元拆息亦較大機會在結餘充裕下不跟足美息升幅，或逐步升至約0.4厘至0.5厘，其時實際按息約升至1.7厘至1.8厘。

若美國於5月加息0.5厘後，個多月後再於6月加息0.5厘，屆時聯邦基金利率將升至1.25厘至1.5厘。在對上一次加息周期，美國於2017年12月亦將聯邦基金利率加至1.25厘至1.5厘，當時美元1個月拆息升至1.5厘，其時1個月港元拆息結合美息上升及年底因素升至1.1厘，其後於2月份回落至0.8厘，而銀行體系結餘雖跌但仍處於超過$1,700億水平。若然今年本港拆息同樣跟隨美息有所上升，但基於市場資金仍充裕而不跟足，6月美國加息後，本港1個月拆息有機會逐步升至0.7厘至0.8厘，實際按息升至約2厘至2.1厘。

銀行體系結餘縮減速度屬關鍵

在過往加息周期，每當處於資金高度充裕的環境下，港元拆息未會即時跟足美息升幅，升速有所滯後。這麼說來，港息跟隨美息升幅的快慢，實際上視乎本地市場資金充裕程度，現時來說，銀行體系結餘減少的規模及速度屬關鍵因素。過往當港美息差進一步擴闊，美息較吸引的情況下，買美元沽港元作套息交易的誘因增加，繼而推動港滙觸及7.85弱方兌換保證，引發金管局干預及本地資金流出，銀行體系結餘便會明顯縮減，在銀行體系結餘跌穿$1,000億水平後，港元拆息跟隨美息上升的速度便會顯著加快，而且受本地季節性因素的影響亦較大。

事實上，影響市場息率往往並非單一因素，最近港美息差開始擴闊，由於股市波動、投資環境未見新焦點，連帶促使港元需求轉弱，令港元幾近觸及7.85弱方兌換保證；加上美國將較上一次加息周期更快進行縮表（預期最快5月），有機會令市場資金規模加快縮減。

ivywong@centamail.com