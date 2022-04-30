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九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙

置業家居 2022/04/30

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每2年有新建設落成的珠海航空新城片區，去年啟用的洪鶴大橋，將對外的交通時間大為縮短，而在建中的九洲保利天和項目，屬其中受惠的住宅項目。

由內地兩大開發商九洲及保利打造而成的九洲保利天和，集高層住宅及別墅

...

欄名 : 國內置業

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