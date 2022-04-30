九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 每2年有新建設落成的珠海航空新城片區，去年啟用的洪鶴大橋，將對外的交通時間大為縮短，而在建中的九洲保利天和項目，屬其中受惠的住宅項目。 由內地兩大開發商九洲及保利打造而成的九洲保利天和，集高層住宅及別墅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 2022/04/23 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 2022/04/15 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 2022/04/02 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 2022/03/05 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 2022/02/19 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 豪宅