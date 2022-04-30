布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 位於澳洲布里斯本CBD的綜合度假村開發項目Queen's Wharf Brisbane，最新有新一期住宅Queen's Wharf Tower於本港開售，提供819個1至3房戶，售價由58萬澳元（相當 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 2022/04/23 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 2022/04/15 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 2022/04/09 倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 2022/04/08 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 2022/04/02 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 布里斯本 澳洲 海外物業 澳元