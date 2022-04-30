2. ViewSonic投影機（X1000-4K） 輕鬆在家打造私人影院 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 投影機結合強大性能及優雅外形，輕鬆在家中打造一座私人家庭戲院。它支援4K HDR高畫質，能將830萬像素的畫面投影至熒幕上，包括4K電影、遊戲、線上串流內容等。加上獨家炫彩調校、動態調整對比及影格內插 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能家電新品 提升生活品質 今日 智能家電新品 提升生活品質 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 今日 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 今日 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 你可能感興趣 智能家電新品 提升生活品質 今日 01:00 智能家電新品 提升生活品質 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 今日 01:00 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 今日 01:00 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 最新專欄文章 更多 智能家電新品 提升生活品質 今日 智能家電新品 提升生活品質 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 今日 4. DEVIALET DIONE一體式SOUNDBAR 滿足家庭影音需要 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 今日 3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 2022/04/23 日內瓦國際發明展2022 創科優化生活 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 2022/04/23 港版熱敏變色智能窗 法國特色百葉窗亦獲獎 家電 消費資訊 Samsung Viewsonic Rasonic 投影機