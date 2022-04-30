2. ViewSonic投影機（X1000-4K） 輕鬆在家打造私人影院

投影機結合強大性能及優雅外形，輕鬆在家中打造一座私人家庭戲院。它支援4K HDR高畫質，能將830萬像素的畫面投影至熒幕上，包括4K電影、遊戲、線上串流內容等。加上獨家炫彩調校、動態調整對比及影格內插

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