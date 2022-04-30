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3. Rasonic指靜脈智能鎖（RSL-VF03GD、RSL-VF03GY及RSL-VF06BK） 銀行級保安科技融入家居

置業家居 2022/04/30

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門鎖於所有家居擔當不可或缺的角色，相比傳統的門鎖，智能鎖採用嶄新識別技術，省卻忘帶鎖匙的煩惱，更加強保障家居出入安全。Rasonic最近推出三款指靜脈智能鎖，設5種解鎖方法，包括指靜脈、密碼、電子匙咭

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欄名 : 家居頭條

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