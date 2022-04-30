Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 炎夏將至，想出街又怕出汗，可考慮Sony最新推出的REON POCKET 3第三代穿戴式冷暖調溫機。智能設計支援專屬應用程式外，同時提供冷敷及熱敷功能。以30度室溫為例，只須5分鐘便可令體感溫度下降至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 今日 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 2022/04/23 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 2022/04/23 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 2022/04/15 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 2022/04/02 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 Sony OSIM 母親節 Mirror 消費資訊 手機Apps