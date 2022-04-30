Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗

炎夏將至，想出街又怕出汗，可考慮Sony最新推出的REON POCKET 3第三代穿戴式冷暖調溫機。智能設計支援專屬應用程式外，同時提供冷敷及熱敷功能。以30度室溫為例，只須5分鐘便可令體感溫度下降至

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