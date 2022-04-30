OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介

【編輯之選】按摩產品可能是母親的心水選擇！OSIM全新「推拿教主」腳機（uSqueez 3），新增多項革命性專利技術。當中，「全自動智能揉捏翼」可覆蓋大腿及小腿，打破以往腳機的單一與重複性動作。它還配

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