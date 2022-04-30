OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 【編輯之選】按摩產品可能是母親的心水選擇！OSIM全新「推拿教主」腳機（uSqueez 3），新增多項革命性專利技術。當中，「全自動智能揉捏翼」可覆蓋大腿及小腿，打破以往腳機的單一與重複性動作。它還配 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 今日 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 2022/04/23 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 2022/04/23 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 2022/04/15 比利時嬰幼兒品牌CHILDHOME登陸香港 首推多階段成長高腳餐椅 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 2022/04/02 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 Sony OSIM 母親節 Mirror 消費資訊 手機Apps