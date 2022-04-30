5大AI功能手機 電視簡易同步 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 透過手機前置鏡頭，無需額外儀器，GOFA Fitness的AI即可追蹤用家的肢體及關節位置和角度，對比豐富的人體3D數據庫後，搭配高速運算，可即時分析用家姿勢，並衍生出5大功能，包括： 1. 即時運動表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 今日 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 你可能感興趣 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 今日 01:00 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 最新專欄文章 更多 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 今日 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 2022/04/23 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 2022/04/15 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 2022/04/09 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 2022/04/02 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 手機Apps 健身 運動 疫情 信用卡