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5大AI功能手機 電視簡易同步

置業家居 2022/04/30

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透過手機前置鏡頭，無需額外儀器，GOFA Fitness的AI即可追蹤用家的肢體及關節位置和角度，對比豐富的人體3D數據庫後，搭配高速運算，可即時分析用家姿勢，並衍生出5大功能，包括：

1. 即時運動表

...

欄名 : 地區‧人‧情

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