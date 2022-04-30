智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動

第五波疫情下，健身中心遭屢次停業，上月更有連鎖健身中心倒閉，業界大受重創。有危自有機，來自美國的GOFA Fitness健身App，疫下伺機進軍香港市場，針對家居健身運動，提供8大健身模式逾100堂教

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