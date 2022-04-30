智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 第五波疫情下，健身中心遭屢次停業，上月更有連鎖健身中心倒閉，業界大受重創。有危自有機，來自美國的GOFA Fitness健身App，疫下伺機進軍香港市場，針對家居健身運動，提供8大健身模式逾100堂教 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 5大AI功能手機 電視簡易同步 今日 5大AI功能手機 電視簡易同步 你可能感興趣 5大AI功能手機 電視簡易同步 今日 01:00 5大AI功能手機 電視簡易同步 最新專欄文章 更多 5大AI功能手機 電視簡易同步 今日 5大AI功能手機 電視簡易同步 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 2022/04/23 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 2022/04/15 「易處同在」物資站獲善心業主借舖 疫情下支援弱勢社群 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 2022/04/09 HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 2022/04/02 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 手機Apps 健身 運動 疫情