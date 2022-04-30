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新盤入伙 收樓4大注意事項

置業家居 2022/04/30

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受疫情影響，除了拖慢第一季的新盤開售步伐外，不少新樓入伙期亦一再延期，令到入伙潮順延至第二季，據本刊統計，第二季將迎來約12個新盤入伙，涉及單位近6,300伙。

近年新樓入伙，不少人都會先為單位驗樓，向

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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