新盤入伙 收樓4大注意事項 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 受疫情影響，除了拖慢第一季的新盤開售步伐外，不少新樓入伙期亦一再延期，令到入伙潮順延至第二季，據本刊統計，第二季將迎來約12個新盤入伙，涉及單位近6,300伙。 近年新樓入伙，不少人都會先為單位驗樓，向 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客 2022/04/23 放寬限聚 新盤復活連環出擊搶客 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 2022/04/15 落實放寬「限聚」 料新盤戰一觸即發 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 2022/04/09 疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 2022/04/02 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 2022/03/26 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 一手市場 驗樓