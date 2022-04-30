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屯門NOVO LAND 區內最大型私樓涉4,585伙 6月推出

置業家居 2022/04/30

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由新地發展的屯門兆康第54區發展項目，於本周四（28日）正式命名為「NOVO LAND」，當中項目第1A期提供824伙，現正待批預售，預計於明年6月底落成入伙，樓花期約14個月。

新地副董事總經理雷霆表

...

欄名 : 新盤速遞

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