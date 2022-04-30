THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 由恒基發展的啟德THE HENLEY II，截至周五（29日)累收296票，超額認購約2.2倍，發展商將加推31伙，折實價由$930.81萬起。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目將於5月2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門NOVO LAND 區內最大型私樓涉4,585伙 6月推出 今日 屯門NOVO LAND 區內最大型私樓涉4,585伙 6月推出 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 2022/04/02 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 GRAND VICTORIA周日售114伙 提供防疫包安心睇樓 2022/04/02 GRAND VICTORIA周日售114伙 提供防疫包安心睇樓 旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標 2022/03/26 旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 2022/03/26 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 一手市場 THE HENLEY II