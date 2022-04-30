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THE HENLEY II超額認購逾2倍 加推31伙應市

置業家居 2022/04/30

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由恒基發展的啟德THE HENLEY II，截至周五（29日)累收296票，超額認購約2.2倍，發展商將加推31伙，折實價由$930.81萬起。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目將於5月2

...

欄名 : 新盤速遞

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一手市場 THE HENLEY II

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