  • 27°C
香港時間 : 2022430日 (六) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預租單位 制定應變計劃

置業家居 2022/04/30

分享：

分享：

【小貼士】預租盤的租金多較市價略低，因新盤收樓入伙初期，有大量租盤湧現致壓價，吸引部分租客早於入伙前承租，惟仍有一定風險需注意。

受疫情影響，近年不少新盤的施工進度受阻，延遲交樓屢見不鮮，令租客未必能如

...

欄名 : 封面故事

相關文章

第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
今日
第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗
今日
今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗
青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起
今日
青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起
天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑
今日
天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑
日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28
今日
日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28

你可能感興趣

第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
今日 01:00
第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗
今日 01:00
今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗
青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起
今日 01:00
青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起

最新專欄文章 更多

第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
今日
第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?
屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40
今日
屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40
啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬
今日
啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬
日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28
今日
日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28
天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑
今日
天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑
物業出租

上一篇文章

第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力?

下一篇文章

今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？