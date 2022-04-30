預租單位 制定應變計劃 置業家居 2022/04/30 分享： 分享： 【小貼士】預租盤的租金多較市價略低，因新盤收樓入伙初期，有大量租盤湧現致壓價，吸引部分租客早於入伙前承租，惟仍有一定風險需注意。 受疫情影響，近年不少新盤的施工進度受阻，延遲交樓屢見不鮮，令租客未必能如 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 你可能感興趣 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 01:00 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 今日 01:00 今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 今日 01:00 青衣明翹匯 約30伙放租 1房叫租$1.3萬起 最新專欄文章 更多 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 今日 第二季新盤入伙潮 近6,300伙壓境 租金備受壓力? 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 今日 屯門帝御系列 業主叫租進取 平均呎租逾$40 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 今日 啟德THE HENLEY I及III 入伙延至6月底 379呎叫租$1.8萬 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 今日 日出康城OCEAN MARINI 錄2宗預租 2房呎租約$28 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 今日 天水圍 Wetland Seasons Bay 即將入伙 帶旺同系屋苑 物業出租