預租單位 制定應變計劃

【小貼士】預租盤的租金多較市價略低，因新盤收樓入伙初期，有大量租盤湧現致壓價，吸引部分租客早於入伙前承租，惟仍有一定風險需注意。

受疫情影響，近年不少新盤的施工進度受阻，延遲交樓屢見不鮮，令租客未必能如

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