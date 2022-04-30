今明兩年落成量大增 入伙盤租值備受考驗

【分析】近年住宅租金走弱，不少入伙盤即使設有會所，依然未能發揮新樓優勢，尤其入伙初期競爭大，租值創新低情況屢見不鮮。隨着本港今明兩年私樓落成量大增，加上經濟前景黯淡，入伙盤租值料將備受考驗。

差餉物業估

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